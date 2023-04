Anna töötas keemilises puhastuses ja siis diagnoositi tal kopsuvähk

66aastasel Annal diagnoositi vähk. Naine kahtlustab, et see võib olla seotud tema tööga keemilises puhastuses. Igal aastal diagnoositakse Eestis üle 700 uue vähijuhu, mis on seotud töökeskkonnaga, selgub Tervise Arengu Instituudi värskest uuringust.