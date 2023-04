82aastase Miyazaki järgmist filmi on oodatud kümme aastat, kodumaal peaks see lõpuks ekraanidele jõudma sel suvel. Sageli Miyazaki mantlipärijaks nimetatud Makoto Shinkai käe all on sama aja sees valminud koguni kolm ülimenukat linalugu, tõstes ta uueks edukaimaks Jaapani ekspordiartikliks.