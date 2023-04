Herman Kelomees: Kaja Kallase saatus on end ohverdada

Abieluvõrdsus tehti just selliselt seetõttu, et teistmoodi polnuks võimalik. Et valimiskampaanias sellest teemast ei räägitud, on fakt, aga ebaoluline fakt. Igal kodanikul on õigus rääkida kaasa küsimustes, mis neid puudutavad, ning see teema puudutab geisid ja lesbisid, jämedalt võttes umbes kümnendikku ühiskonnast. Selle kogukonna seisukoht abieluvõrdsuse küsimuses on ammu teada ning kui sealt protestihääli ei kõlanud – ju siis oli õige otsus.