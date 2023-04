PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Krista Lensin läbipõlemisest: Ma kartsin inimesi. Lõpuks keeldusin absoluutselt kõigest!

Lensin tunnistab, et naeratades glamuurset elu elades kandis ta tegelikult avalikkuse ees maske. See on teinud ta katki ja viinud ränga läbipõlemiseni.

Ühel päeval diagnoositi Krista tütrel kliiniline depressioon ja selgus, et ta on introvert. Krista sai šoki, sest oli oma alati rõõmsameelset tütart terve elu avalikkuse ette kaasa tassinud. Ta ootas tunde ja tunde tütart arstide uste taga ega andnud alla. „Kui su laps paugutab uksi ja saadab su pikalt, on kõik okei. Vaikus on palju ohtlikum,“ sai Kristale selgeks. Samal ajal säras ta üritustel, andis intervjuusid ja juhtis Eesti meelelahutusmaailma suurimat ajakirja.