Tallinnas esinev kitarrivirtuoos Steve Vai: esinejana keskendun väga sellele, et muutuda noodiks

Kitarrivirtuoos Steve on saanud arvuti kaudu ühenduse ajakirjanikuga Tallinnast. „Hey, Slim!“ hõiskab ta mulle tervituseks rõkkavalt. Sellest kohe jutuks soojenenuna selgitan talle, et teeksin nüüd temaga ühe nädalalehe jaoks intervjuu.



Oled olnud mitmete kitarride loomise ja disainimise juures. Kas see veider mitme kaelaga kitarr, Hydra, on ka sinu tehtud?

Koos [Jaapani muusikaliste instrumentide tootja] Hoshino Gakki Ibaneziga. Kontseptsioon tuli minult. Ühel kaelal on bassikeeled, teine on 7 kitarrikeelega kael ja kolmandal on 12 keelt. Lisaks on pillil harfikeeled ja kitarrisüntesaatori sektsioon – üsna keerukas instrument.

Helisagedusi saab salvestada ja teatud aja hoida, pillil on eri tüüpi võimendid. Teadsin, milliseid komponente pillile soovisin, kuid ei teadnud, milline ta välja võiks näha. Siis nägin seda filmi, Mel Gibsoni filmi. Mis see oligi… kus nad läbi kõrbe…

„Mad Max“.

Just, „Mad Max“. Ja seal oli üks stseen, kus kutt mängis veoauto ees mingit väga metsikut kitarri. Selle pilli nägemine inspireeris mind disainima Hydrat steampunk’i võtmes. Kogusin hunniku pilte steampunk-stiilis asjadest, saatsin pildipaki meiliga Ibanezile ja nad hakkasid mulle neil motiividel disainitud pillide jooniseid vastu saatma. Kogu ehitamine ja disainimine võttis umbes viis aastat meilide ja ideede edasi-tagasi põrgatamist, et see täiuslikuks saada.





Kui palju sul turneel üleüldse erinevaid kitarre kaasas on?

Kõik kitarrid, mida kasutan, on üsna spetsiifilised konkreetse loo jaoks, seega pean kaasa vedama hulga erinevaid kitarre, mõned neist on eri häälestustes. Näiteks lugudes „Avalancha“ ja „Bad Horsie“ on langev häälestus, eks, seega on mul nende mängimiseks eraldi kitarre vaja.

Ja siis loo „Little Pretty“ tarvis kasutan väga psühhedeelse väljanägemisega John Scofieldi (samuti maailmakuulus kitarrivirtuoos – S. N.) Ibanezi, kuna just see kõlab selle laulu jaoks õigesti. Toon kaasa oma EVO, FLO ja Black Onyx PIA (kõik Vai ja Ibanezi koostöös valminud kitarrid - S. N.).