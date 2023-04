Taavi Veskimägi: õppisin probleeme ja inimesi lahus hoidma. Ei võta kõike isiklikult. Proovin aru saada, miks teine osapool nii käitus

TORUDE JA KAABLITE KESKPUNKTIS: Taavi Veskimägi otsustas, et jätab riigifirma Elering tüürimise 1. juulil. Ta eitab jutte, et just tema otsustab, mis on Eesti majandusele õige ja mis mitte.

FOTO: Rauno Volmar | Delfi Meedia