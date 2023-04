TABELID | 500eurone jõuluõhtusöök neljale. Diplomaat Kulli kahtlased kulutused, millest kõik teadsid, aga keegi midagi ei öelnud

RESTORAN BRÜSSELIS: Restorani Strofilia külastas Kull kapo andmeil abikaasa ja tütrega 2018. aasta sügisel. Aruandlusse palus saadik märkida, et kohtus seal töö asjus kahe Euroopa Komisjoni voliniku kabinetiülemaga.

„Pean tõdema, et osa kulutusi tundusid mulle kahtlased ja ma arvasin, et need ei pruugi olla kõik põhjendatud,“ selgitas Malle Ling, välisministeeriumi siseauditi osakonna peadirektor.