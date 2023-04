Vastukaja: naisrežissöörid ei ole raha taotlemisel kehvemas seisus

Tulgem tagasi Eesti näite juurde. Kadri Kõusaar väitis, et „alates 2007. aastast on Eesti Filmi Instituudi (EFI) mängufilmide tootmis- ja järeltootmisraha jagunenud nii: 16,83% naistele, 83,17% meestele“ ning lisas, et see olevat tasakaalust täiesti väljas. See väide vajab vigade parandust. Võtsime ette kõikide EFI-le kümne aasta jooksul (alates instituudi rajamisest 2013. aastal) laekunud taotluste ja toetuste otsuste ülevaatuse, et teha täpselt kindlaks, kuidas jaotub toetuse taotlejate ja saajate sooline esindatus.