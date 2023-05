Sõja maitsega vesi. Elu Bahmutis, rinde kõige ohtlikumas paigas, ühe ukraina pere näitel, kes nüüd on tule alt pääsenud

Sõda on muutnud Bahmuti varemeteks. Just siia keskendas Venemaa möödunud aasta sügisel oma jõud, arvestades, et vallutab linna kiiresti ja liigub edasi Donbassi peale. Ukrainlaste vastupanu aga murda pole õnnestunud ning tormijooksust on saanud pikaajaline piiramine, mis kestab siiani.