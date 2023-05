Geniaalse Ari Asteri uus film on samavõrd väsitav kui võluv

Asteri personaalseks, kuigi mitte autobiograafiliseks alter ego’ks on nimitegelane Beau – keskealine, üksik ja ängistatud mees, kelle rohkete neurooside seas on ärevus korteriseintest väljapoole jääva maailma ees ning tugev kompleks võimuka ning jõuka ema suhtes. Küllaminek viimasele lööbki peategelase niigi hapra siseilma kildudeks ning kujuneb justkui psühhotroopsete ainete all kulgevaks odüsseiaks, eksistentsialistlikuks eneseteraapiaks ja tragikoomiliseks õudusunenäoks.