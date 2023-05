Lilli Luugi rusuv lumm

Kui raamatukogus end Lilli Luugi „Kolhoosi missile“ järjekorda panin, pihtis töötaja, et tegelikult on raamat tema käes lugemisel. „Rusuv on. Loen väikestes doosides,“ sõnas ta süüdlaslikult. Kärsitusest otsisin veebist Luugi tekste ja ahmisin novellikogu „Kolhoosi miss“ nimiloo sisse. Jah, sahin näiliselt eikusagilt ilmunud ja kõiki pahviks löönud silmatorkavalt andeka kirjaniku ümber on õigustatud. Lilli Luuk kirjutab hästi. Kuradi hästi. Ent tema loomingu raskus lämmatab nagu tihke atlasskangaga kaetud vatitekk mõnest ta enda novellist.