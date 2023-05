PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Kristjan Ilves tippspordi telgitagustest: kõige rohkem kriibib hinge, et pole käinud ülikoolis

Võttes eesmärgiks jõuda spordis tippu, pole Kristjan saanud käia ülikoolis, aga pärast sportlaskarjääri lõppu on tal see plaanis. Mida ta ülikooli õppima minna tahab, räägib Kristjan podcast'is. Üht eriala, muide, võib poolnaljaga seostada ka suusahüpetega.

Samuti on tal soov saada kord isaks. „Oleme elukaaslasega lapse teemast palju rääkinud, aga hetkel tundub elu liiga pöörane. Ma ei taha, et mu laps vaataks oma isa pildi pealt või televiisorist.“

Sport on Kristjanit lapsest saati paelunud ja oma esimese hüppe tegi ta juba nelja-aastaselt. Sealt alates teadis ta, et sport on tema jaoks. Oma vennaga - kahevõistleja Andreas Ilvesega - jooksid nad poistena aja peale ümber maja ja vedasid õue madratsi, millel harjutasid teivashüpet. „Oleme spordiga kokku kasvanud ja võitlushing on meil mõlemal väga sees.“