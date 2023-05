Lille kodu piinatud ohvri ema avab suu: nutsin tundide viisi, kui teada sain, mis seal toimus

Siimu ema Gertrud oli sügava vaimse puudega pojaga tema sünnist saadik kodus olnud ja selleks hetkeks kokkuvarisemise äärel. Pojal on diagnoositud autism. Ta ei ütle välja oma mõtteid, kuid kasutab kajakõnet ehk kordab sõna-sõnalt järele talle räägitud juttu. Siimul on aga võimas mälu – tal on peas kogu Mendelejevi tabel, ta teab peast maailma kõikide riikide pealinnu ja lippe, suudab need üles joonistada. Oskab mitmes keeles tähestikku üles lugeda. Poisil on Youtube’is oma kanal, millel on üle 140 000 jälgija.