Paavli Kultuurivabrikust saab Eesti parim klubi?

Ülihea pidu on. Inimesed on mõnusad ja tšillid, briti poissmehi ega purjakil räuskavaid seltskondi ei paista kusagil. Bänd hoiab just õiget gruuvi, kütab järjest häid lugusid. Tantsid ennast transsi, tutvud lahedate ööloomadega, uitad ringi ja naudid ainulaadset keskkonda, mis on ehitatud üles oma kätega, nullist. Kui teaks, kelle oma see klubi on, ütleks aitäh!