„Savvusanna sõsarate“ (režissöör Anna Hints) juhtpositsioon püsib vankumatu - igalt kriitikult 4/4-st saada on endiselt väga kõva tulemus. Uue Eesti filmina on tabelis Rain Rannu „Lapsmasin“. Vaadatavuse tabelis on kõrgeimal kohal aga „Galatika valvurid Vol. 3“ (James Gunn).