Kas sündimas on uus kultus-detektiiv?

Scott Prendergasti („Kabluey“) loodud „So Help Me Todd“ on omapärane segu komöödiast, detektiivist, trillerist ja kohtudraamast. Võiks öelda, et armusin sellesse seriaali esimesest osast alates. Todd Wright (Skylar Astin) on oma eluga ummikusse sattunud eradetektiiv, kes peale tegevusloast ilma jäämist on sunnitud võtma vastu töö oma ema Margareti (Marcia Gay Harden) advokaadibüroos. Todd on spontaanne reeglite painutaja, kes ennast meisterlikult veidratesse olukordadesse sisse valetab.