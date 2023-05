AREENI PODCAST | Uimastitarvitajad vajavad karistamise asemel abi

Riigid on hakanud aru saama, et uimastiturgu on vaja reguleerida ning sõltlaste olemasolu ühiskonnas on paratamatu. Ka Eesti on lubanud uimastipoliitikat kaasajastada, kuigi rangetel tingimustel on siin praegugi paljud ained legaalsed. Juttu tuleb ka ühest kanepi kasvatamise kohtuasjast Eestis, mis võib luua pretsedendi.