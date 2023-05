Kurjadest vaimudest vaevatud linn

LOOTUSETU LINN: „Viimase reliikvia“ peategelane on Jekaterinburg, kus valitseb peaaegu alati talv, kohe kõva pakane, nagu näeb inimeste suust tulevast aurust ning külmaudust linna kohal.

Venemaa viimne reliikvia on militarism, nii võiks Marianna Kaadi dokumentaalfilmi sisu ühe lausega kokku võtta. Arvestades filmi valmimiseks kulunud aega ning nendel aastatel toimunut – alates 2017. aastast kuni ajani vahetult enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse –, võiks öelda, et Kaadil vedas. Ei teagi, kui palju jutumärke peaks sõnale „vedas“ ümber laduma, sest filmi sõnumi selgus tuleneb peaasjalikult asjaolust, et eelmise aasta 24. veebruaril saatsid venelased oma tankikolonnid Kiievi peale.