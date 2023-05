Türgi valimiste teise vooru eel: Lääs võib soovida Erdoğani ajastu lõppu, kuid uus võim ei pruugi olla meile sobivam

Türgi vabariigi probleemiks pole mitte ainult aeg-ajalt juhtuvad maavärinad – nagu viimatine 6. jaanuaril, mille ohvreid loendatakse 50 000 kanti –, vaid ka see, et rahvastikust moodustab tugeva vähemuse kurdi rahvus, kellel on omad poliitilised eesmärgid. Samuti on riigis peaaegu neli miljonit araablasest sõjapõgenikku, kes on plehku pannud naabruses asuvast Süüriast.