PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Hendrik Johannes Terras: Proua Helmega kohvile ei läheks

Hendrik kuulub erakonda Eesti 200, tema isa Riho Terras on vastasleeris, Isamaas. Hendriku ema on aga olnud enamiku oma elust sotsiaaldemokraat. „Nüüd ootame veel, mis erakonda vend pooldab, kas Reformierakond või Keskerakond - siis oleks täielik popurrii.“

Kui Hendrik Terras sai riigikogusse ja ametlikult poliitikuks, joonistusid kodustes aruteludes isaga veelgi enam välja erinevused poliitilistes vaadetes. Vesteldes püüavad mõlemad välja tuua objektiivseid argumente, kui need aga otsa saavad, jääb kumbki ikka enda seisukohtade juurde. „Kui isa saab aru, et mind pehmeks ei räägi, siis vahetame sujuvalt teemat.“

Terras kolis pärast ülikooli lõpetamist Tartust ära, kuid juba aasta hiljem tagasi, sest hakkas igatsema linna, kus ta tudengina kommunikatsiooni ja ajakirjandust õppis. Kauaks ta sinna siiski ei jäänud, sest sai aru, et tudengielu on minevik. „Tundsin, et elu on tegelikult edasi liikunud, ja kolisin tagasi Tallinnasse.“