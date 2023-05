Ivan Hurs on 96 meetri pikkune luurelaev, üks kahest omataolisest Vene laevastikus, avalike allikate põhjal tegeleb side tagamise ja raadioluurega. Rünnaku ajal viibis laev venelaste väitel Bosporuse väina läheduses, et turvata Türgi ja Venemaa vahelisi gaasiühendusi. See on juba ise üsna raskesti tõsiseltvõetav narratiiv, sest Ivan Hurs ei peaks tavapäraselt olema varustatud vahenditega, mis võimaldavad sellist ülesannet merepõhja kaitsmiseks täita. Muide, Ivan Hurs oli Nõukogude Liidu mereväe luureohvitser, viitseadmiral.