Orkaan nimega Tina

Ikka ja jälle arutatakse, miks, kas ja kui lahus tuleks looja puhul hoida tema looming ja eraelu. Sel nädalal 83aastaselt meie seast lahkunud Tina Turneri puhul on see peaaegu võimatu. „Pole teist võimalust [mu] lugu rääkida. See on reaalsus. See on tõde,“ ütles ka Turner ise 2021. aastal esilinastunud suurepärases dokumentaalfilmis „Tina“. Jutt käib muidugi vägivallast, mida naine talus ligi kuusteist aastat, jagades lava ja kodu muusik Ike Turneriga.