SÕJAPÄEVIK (463. päev) | Vanaisa kükitas oma lapselapse surnukeha kohal, kuni üks naabritest tõi talle tooli

Alustame tänasel rahvusvahelisel lastekaitsepäeval väga kurva uudisega. Nimelt on vähemalt 484 ukraina last tapetud – viimane neist, üheksa-aastane tüdruk koos emaga täna öösel Kiievis Venemaa raketirünnakus. Ukraina prokuratuuri teatel on lisaks 992 last sõjategevuse tõttu saanud vigastusi.