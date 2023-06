Tartus ragistab garage-psych-ansambel The Satones

The Satonesi liikmed – Dick Sandwich (kitarr ja mikrofon), Nostra Dahmer (bass), Wrong Hotel (trummid) – elavad muusikaelu aktiivsemalt kui vaid bändi tehes. Wrong Hotel korraldab ka Tartu linnast välja ulatuvat kontsertürituste sarja „Live Out of Jar“, millest kasvas välja just hiljaaegu, 20. mail, Tartus Kammivabrikus toimunud festival „JarFest“. Ühepäevane festival, mille puhul trükiti ka spetsiaalne vinüülplaat festivalil esinenud bändide – Holy Motors, Psychoterror, Shelton San, Zahir, The Satones – lugudega, mida te mujalt ei leia. Veidi enne festivali andis The Satones välja oma esimese albumi.