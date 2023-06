Selliseid teateid ilmus täna Belgorodi oblasti ametlikes ühismeediakanalites pidevalt. Belgorodi ja Brjanski oblastit ning okupeeritud Berdjanski tabanud Ukraina rünnakud andsid vene meedias tooni. Kui muidu raporteeris vene ajakirjandus päevast päeva oma edukatest rünnakutest Ukrainas, siis nüüd on uueks rutiiniks saanud Venemaa enda pinnal toimuva sõjategevuse kirjeldamine. Kuigi mõnda piiriäärset asulat tabanud rünnakute maht ei ole ligilähedaseltki võrreldav Ukrainat tabanud rünnakutega, teevad need ka kõige paadunumatele putinistidele selgeks, et sõda ei arene üldse plaani mööda. Pidev Ukraina surve piiriäärsetele aladele – ka hiljutised vene vabatahtlike üksuste reidid Šebekino kandis – muudab venelaste jaoks järjest raskemaks võimaluse sõda eirata.