„Suudlevate tudengite“ jaoks poseerinud tartlane: ma ei mõtle, et see seal olen mina

Kui nii mõnigi on pidanud kahetsema, et karpi pakiti ja teisaldati Viljandi geniaalseim turismimagnet – Mati Karmini Jaak Joala kuju –, siis Tartus on skulptori tööd endiselt au sees. „Suudlevate tudengite“ (1998) purskkaev on üks Tartu linna sümboleid ja lausa nii kuulus, et Venemaa linnades on sellest mitu koopiat.