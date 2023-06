Tartu ei pelga vikerkaart

Ida-Euroopa kehaõuduse Helgi Saldo sõnul on iga kuu teisel laupäeval toimuv VikerRuum kandnud endas asemikku kogukonnabaarile Tartus ning oma muusikavaliku ja vabameelse õhkkonnaga meelitanud põrandale nii palju heteropublikut, et on saanud endale „heterosõbralikkuse“ märgi. Sellest on saanud omamoodi tõmbenumber ka Tartust väljaspool elavale LGBT-kogukonnale, andes ruumi erinevatele artistidele ja DJ-dele Vikerlava formaadis.