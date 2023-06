Äri ulatus Eestini? „Mehelikkuse kuningas“ Andrew Tate ajas bisnist Rumeenia hasartmänguhiidudega

Sotsiaalmeediatäht Andrew Tate, kes ei tee saladust, et on naistevihkaja, arreteeriti Rumeenias 2022. aasta detsembris inimkaubanduses ja vägistamises süüdistatuna. Enne seda oli Tate välja tulnud aga hulga ärplevate avaldustega.

Üks jahmatavamaid oli see, et Tate tegutses koos anonüümsete Rumeenia hasartmängukuningatega, hallates mainitud Ida-Euroopa riigis kasiinosid. Rumeenias elava Tate'i sõnul on tegu kohaga, kus „korruptsioon on kõigile kättesaadav“.