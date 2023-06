Tartus pressitakse vinüülplaate

Eks ta muidugi loogiline on: Vinyl Planti ruumides kõrguvad ja laiutavad kastid värskelt pressitud vinüülplaatidega ning nende ümber, kõrval, vahel suured kotid mustade ja värviliste graanulitega, mis ootavad plaadiks saamist. Vinyl Plant on vinüülplaatide tehas, aga see kõik näeb kuidagi ahvatlev ja müstiline välja.