„PÄEVAKORD“ | Ernits räägib EKRE hädadest õigust, aga see viib ta pigem parteist välja kui esimeheks

Kaks erakonda valivad endale sel nädalavahetusel esimeest ning mõlema puhul ei ole näha, et oleks vähimatki mõistetud iseenda tehtud vigu. Kõige vähem on seda tajuda EKRE-s, kus Martin Helme kõrval kandideerib juhiks ka Peeter Ernits. On tal üldse mingit šanssi?