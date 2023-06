MÜSTEERIUM: Ukrainlased teatasid, et Tšetšeeni sõjapealik, Vene riigiduuma liige Adam Delimhanov (esiplaanil mustas riietuses) läks „Kobzoni kontserdile“. Riigiduuma esimees kuulutas, et mees on terve. Delimhanovi partei aga, et ta sai haavata. Pilt on tehtud mullu aprillis Azovstali terasetehase lähedal, kus käisid väga tigedad võitlused.

FOTO: CHINGIS KONDAROV | REUTERS/Scanöix