ÕHUS | Helgi Saldo pride’i kuu lõppedes: äkki eesti rahvas ja kultuur jäävad ellu, kui mõistame ja hindame selle mitmekesisust?

Pride-festival sai läbi, oli korralik pidu: lauldi ja vihuti tantsu, keegi sai isegi rusikaga vastu nägu. Lohutu mõelda, et eestlase jaoks on see nagu täiesti tavaline jaanipäev. „Ise norisid!“ kõlab kuskilt, küsimata, kust probleem on tegelikult alguse saanud või kas noahoop oli parim lahendus. Paraku ütleb üks rusikas välja rohkem kui tuhat sõna, mis lööja mõttesurmale eelnenud on.