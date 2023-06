Muuseumijuhid: ministeeriumi heldus end veel kunstiliselt mitte tõestanud eramuuseumi suhtes mõjub küüniliselt

Asi pole päris nii mustvalge, et riik on paha, kunstnikud vaesed ja raha ei ole. Küll aga on muuseumide juhid pettunud selles, et alles 5. juunil leidis kultuuriministeeriumis aset kohtumine, kus Kunstiasutuste Liit ja Eesti Kunstnike Liit arutasid ministeeriumiga valdkonna hetkeseisu ja lähiaastate arengukava. Sellelt kohtumiselt jäi kõlama, et lisaraha kunstivaldkonda sel aastal ilmselt oodata ei ole ja pigem tuleb loota, et olemasolevaid toetusi ei kärbita. Järgmine kohtumine lepiti kokku augustiks, mil ministeeriumi eelarvelised võimalused on selgemad.