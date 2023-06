Andrei Hvostov: professor Karaganovi vedrunuga

Mis puutub Lääne mandumisse, siis selle teesiga väljatulekuks pole vaja lugeda vene filosoofe. Saksa mõtleja Oskar Spengleri raamat „Õhtumaailma allakäik“ ilmus juba 101 aastat tagasi. Õhtumaailm käib seega alla juba õige ammu. Omal ajal ilmselt lennati väga-väga kõrgele, nii et üle sajandi kestnud allakäiguga pole põhja ikka veel kätte saadud. Las olla nii. Ent kustkohast võtavad Gumiljov ja tema jüngrid, et samasugusest allakäigust pole haaratud ka Venemaa? Nüüd jõuame juba püha usuliste tunneteni. Kui inimene usub, et Venemaa on tohutul tõusuteel, siis on teda raske ümber veenda. Ja see usk ongi muutunud Venemaal riiklikuks ideoloogiaks.