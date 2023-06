PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Konstaablit mängiv Kristel Aaslaid põgenes ise politsei eest: kamuflaažiks vahetasime sõbrannaga joped

Oma vahetu olekuga on Kristel jõudnud paljude südamesse juba seriaalist „Padjaklubi“. „Mišaks jään ma vist igavesti, olgugi et sarja enam ei tehta,“ räägib ta podcast'i „Rööprähklejad“ värskes osas.

Läbi naeru muutub Kristeli hääletoon ühel hetkel nukraks. Ta tõdeb, et tegelikult on ta nalja abil peitu pugenud enda probleemide eest. Seda ka kuulsuse tähesäras. „Siiamaani pole minu sees mingit vahepealset Kristelit, olen kas täiesti must või täiesti ere.“

Ühel hetkel Kristel tundis, et keegi ei saa talle enam midagi halvemini öelda, kui ta ise on endast mõelnud. Enesepiitsutamine algas juba kooliajal. „Mul olid piltilusad sõbrannad ja tundsin ennast nagu näts nende talla all. See oli nii tume ja vastik aeg, et ei taha seda meelde tuletadagi.“ Kuidas probleemid kuhjusid kuni armideni kätel, kuula podcast’ist.