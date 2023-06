Mul on köök kogu aeg töös. Nõudepesumasin, mu suur armastus, samuti on mul romanss oma kokanoa ja külmkapiga. Pliit – selles üürikorteris – mulle ei meeldi ja mina meeldin talle veel vähem. Vahel ta boikoteerib mind. Meie suhe on väga kirglik. Induktsioon, mhm – kes teab, see teab. Minu jaoks liiga närviline.