Riho Sibula plaatidele lähemale minnes käivituvad mõistatused uuesti

Kuid just sellises valguses on Riho Sibul kummaline juhtum ja mitte ainult Eesti popmuusikas. Tal on laule, mida nende lihtsuses peavad ilusaks need, kellele nad meeldivad (kuna teised räägivad näiteks sentimentaalsusest). Ja tal oli oskus kitarriga inimesi terroriseerida (või nii see kellelegi tundus) lihtsalt seepärast, et ta pidi enda ja helide vahele looma mingi analüütilise silla kuulajalt selleks luba küsimata. Need äärmused võiksid olla Riho Sibula mullu novembris lahkumisega ehk lepitatud, kuid tegelikult on ikkagi nii, et tema plaatidele lähemale minnes käivituvad mõistatused uuesti. Seda vähemalt neist plaatidest mõnedele lähenedes ka nüüd, siin ja praegu, Riho Sibula 65. sünniaastapäeva puhul.