PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ KULISSIDE TAGA | Unustasime Kaja Kallase episoodi salvestada ja Jaagup Tuisk hilines stuudiosse tund aega

„Panin arvuti salvestama ja keerasin monitorile selja. Ühel hetkel vaatasin ekraani: oi-oi, tühi rida! Ja ega ma ei julgenud seda proua peaministrile öelda,“ meenutab teine saatejuht Rauno Ruus (21) olukorda, kus külaliseks oli peaminister Kaja Kallas. „Mina helistasin talle tagasi ja palusin uuesti tulla. Õnneks oli ta nõus, aga teisel katsel jäi Rauno haigeks.“ Nii pidi Jan Joonas tegema üksi kahe saatejuhi töö.

Sama kordus Karl Killinguga. „Keerasin tagumikuga kuidagi arvuti shut down nupu pihta ja nii kadus kõik poole tunni jooksul räägitu,“ sõnab Rauno. Kuidas seekord olukord lahenes, kuula podcast’ist.

Viperusi on saatejuhtidel ette tulnud teisigi. Kui külalisteks olid Andrei Zevakin ja Jaagup Tuisk, hilines Jaagup salvestusele peaaegu tund aega. „Me veel naljatlesime, et kumb neist hilineb. Mõlemad arvasime, et Andrei,“ naerab Jan Joonas.

Podcast’i hooaja kokkuvõttest kuuleb ka, millisest külalisest unustati pilti teha ja kes suutis enne salvestust rääkida teistes meediaväljaannetes ära kogu oma eluloo.

Mõlemad saatejuhid tunnistavad, et tegelikult on podcast’i tegemine aeganõudev, paneb proovile ajaplaneerimisoskuse, aga on see-eest huvitav. „Arvan, et ühe episoodi ettevalmistamiseks kulub minimaalselt kaks päeva. Kolmandal paneme paika fookuse ja küsimused, neljandal salvestame, viiendal on järeltöötlus,“ sõnab Jan Joonas.

Rauno on üllatunud, et nad on Jan Joonasega suutnud poole aasta jooksul kombineerida podcast’i tegemist kooliskäimise ja muude kohustuste kõrvalt. „Pean alati peale salvestust kuhugi mujale jooksma. Ei jäägi mingit auku vahele, et puhata.“ „Ma olen alati pärast salvestust väsinud. Vahet pole, kas see on hommikul või õhtul,“ lisab Jan Joonas.

Augustis tuleb „Rööprähklejate“ avalik salvestus, kuhu on oodatud ka publik.

Juulis kaks rööprähklejat puhkavad, et tulla augustis tagasi veel suuremate plaanidega. Nimelt toimub siis „Rööprähklejate“ avalik salvestus, kuhu on oodatud ka külalised. Kes on saates osalev kuulus külaline, selgub peatselt.