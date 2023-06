Aivar Rehemaa otsustas päästa Eesti suusatamise. „Kui uksest välja visatakse, lähen aknast“

Rehemaa sõidab Tallinnasse, et teha kõikidest töödest kõige raskemat. Veenda sponsoreid, et dopinguskandaalidest hävitatud kuvandiga ja medalitest esialgu veel kaugele jäävad Eesti suusatajad on just nimelt need, kelle heaks paigutada oma raha. Ta on võtnud omale kohustuseks trügida sisse igast uksepraost, kust lootust leida raha.