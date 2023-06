24. juuni õhtul, kui Wagneri väed olid Moskvast vaid mõnesaja kilomeetri kaugusel, teatas Jevgeni Prigožin, et nad peatavad edasitungi ja „taganevad vastavalt plaanile oma välilaagritesse“. Wagneri grupi asutaja selgitas, et tema „marss“ oli jõudnud punkti, „kus oli võimalik, et algab verevalamine“. See väide ei olnud mitte ainult ebamäärane, vaid ka vale – mässu käigus oli juba hukkunud 13 Vene lendurit.