JUHIB: Kriitikute tabeli tipus on endiselt „BlackBerry“. Pildil Mike Lazaridis (Jay Baruchel).

Jaani- ja jõulunädal on selle poolest erilised, et uusi filme kinolevisse ei tule. Uute filmidena on tabelis juba varem linastunud „Sügavik“ ja „Mõistatuslik mõrvalugu“.