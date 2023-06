SÕJAPÄEVIK (490. päev) | Putin lubas Prigožinit mässu eest uurimise alla mitte anda. Aga korruptsiooni või maksupettuse eest?

Analüütikud ja vaatlejad analüüsivad endiselt Wagneri võitlejate mässukatset ning uut infot tuleb aina peale. Kõige olulisem küsimus on: kuidas mõjutavad Venemaa eelmise nädalavahetuse sündmused Ukraina sõda? Seni pole mõju näha olnud, aga see võibki aega võtta. Ent just aega hakkab Ukrainal väheks jääma, vähemalt väidavad nii USA suured väljaanded.