Kus on Surovikin? See on viimastel päevadel olnud üks pinevamaid küsimusi. Esimesed kuulujutud viitasid, et Vene väejuht on pokri pistetud kahtlustatuna koostöös Wagneriga. Nüüd kirjutas Bloomberg , et teda kuulati mitme päeva jooksul Lefortovo vangimajas üle, kuid ta ei ole vahistatud ega pea kongis istuma.