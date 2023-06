SÕJAPÄEVIK (492. päev) | Zaporižžja tuumajaama õhkimine näib olevat aja küsimus, kohalikel soovitatakse piirkonnast lahkuda

Esmalt värskeid filmiuudised. Ajakirjanik Ramina Eshakzai tegi filmi täpselt aasta tagasi toimunud ajaloolise Maosaare ehk Zmijinõi vabastamisest okupantide garnisonist. President Volodõmõr Zelenskõi ütles oma avalduses, et eelmisel kevadel ei oodanud keegi Ukrainalt, et suudetakse ellu viia see fundamentaalne kaitseülesanne: kindlustada Maosaar ja seega ka oluline osa Musta mere akvatooriumi julgeolekust.