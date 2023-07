Meelis Oidsalu: „Black Mirrori“ uue hooaja viiest osast kaks on suisa igavad

Briti teadusulme sarja „Black Mirror“ kuuendas hooajas on üllatavalt vähe teadusulmet. Seni on ühe hooaja sees esinenud žanrilist kõikumist, aga hooaja fookus on olnud selgelt mingitel meie tehnoloogilise arengu varjukülgedel, tehnoloogia ja inimsuse vastas- ja koosmõjudel. Tehnoloogia pole inimkonna „mustas peegelpildis“ kujutatuna kunagi ainult tehnoloogia, vaid ka moraalne muutuja.