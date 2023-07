NÄDALA FILM | Kaabuga mees on tagasi. Ja seekord ängistusega

Pärast seda, kui 2008. aasta filmi „Indiana Jones ja Kristallpealuu kuningriik“ just päris ovatsioonidega vastu ei võetud – arvestades ka staar Harrison Fordi (kes sai 2022. aastal 80) kõrget vanust –, reageeris publik uue Indiana Jonesi filmi väljakuulutamisele pehmelt öeldes leigelt. Aga kui režissöörina kuulutati välja James Mangold – kes oli „Logani“-sarnaste teostega näidanud, et suudab seiklusžanri osavalt linale tuua, seda samal ajal õõnestades –, tekkis võimalus, et frantsiis leiab taas sädeme, mida võis nautida filmis „Kadunud laeka jälil“ (1981). Kahjuks tundub, et dr Jones peab veel veidi kaevama, enne kui selle uuesti päevavalgele toob.