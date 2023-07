Kui ujumiskleit on jäänud kaasa võtmata, kõlbab ka parajasti seljas olev suvekleit

Mulle on eluaeg meeldinud meri. Esialgu, kui ma veel väike olin, seisnes mere võlu triibulise liivapõhja peal mõnusasti õõtsuvas vees pladistamises. Elasime Tondil, sealt oli meri kaugel. Kadriorus, kus me vanaisaga vahel jalutamas käisime, nagu polnudki merd, sest sinna sisse minna ei tohtinud, isegi mitte jalgupidi. Meri oli Kloogal, kuhu oli Tondilt hea rongiga sõita, kuigi teekond kestis vist terve tunni, igastahes kaua. Nii et merre sai suhteliselt harva, aga kui siis sai, oli see tõeline püha. Ja meri selle pühaduse läte. See tunne on minus siiamaani, kohad jagunevad laias laastus kaheks – need, kus on meri, ja ülejäänud.