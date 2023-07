SÕJAPÄEVIK (496. päev) | Massiga parema tehnika vastu enam ei löö: Ukraina on suurtükiduellis selgelt venelastest üle

Ukraina jalaväelased on Bahmuti all pärast raevukaid rünnakuid tagasi võtnud kaotatud positsioonid. Nad on liikunud edasi tervelt kilomeetri, mehhaniseeritud üksused on ületanud taktikaliselt olulise Siverski-Donetski kanali, kindlustades lahinguvälja osi, mille vallutamiseks Kreml sõdis peaaegu pool aastat.