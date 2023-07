Kortermaja põles rohkem aasta tagasi, aga kümned pered pole siiani koju saanud. Ajakirjanik avab loo tagamaid

„Kümned pered, kes seal majas elasid, kelle korterid olid kindlustatud ja kes ostsid oma korterid laenuga, on olukorras, kus hoonekarbi kindlustaja pole soovinud kindlustushüvitist välja maksta, et taastada majakarp. Kui korteritel pole katust pea kohal, ei saa jällegi tulla appi korterite endi kindlustused kortereid taastama,“ selgitab Tigasson saates.

On hirm, et kui maja on veel ühe talve katuseta, ilmastikuolude meelevallas, laguneb maja. Samal ajal peavad nad nende korterite ostuks võetud laenu endiselt edasi maksma. „Kui maja laguneb, on inimesed võlgades,“ märgib Tigasson.