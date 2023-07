SÕJAPÄEVIK (501. päev) | Vene vastuluure haisev „visiitkaart“ saadab diplomaadi tualetis tigeda sõnumi

TEADE RAHVALE: Otse Ameerika suursaatkonna juures Moskvas kutsuvad bussipeatuse plakatid üles, et tulge Vene armeesse sõdima. Pildil on USA saatkonna „vana“ hoone, millele lisaks on kaugemale rajatud uus peamaja

FOTO: NATALIA KOLESNIKOVA | Scanpix